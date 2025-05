Fans reaccionan al retraso de GTA VI

Grand Theft Auto 6 ya no estará disponible este año. La promesa de Rockstar ha sido destruida, y los fans no saben cómo reaccionar. En redes sociales, los jugadores están enojados, confundidos, en negación y hasta alegres. Los comentarios dejan en claro que la comunidad no está contenta con los desarrolladores, aunque esperan que este tiempo adicional les entregue el juego que tanto han deseado tener en la última década.

Notablemente, en el subreddit de GTA VI, la comunidad ha comenzado a reaccionar al retraso del juego, señalando que, por lo menos, el estudio debió entregar una nueva imagen del título, para que este golpe no fuera tan brutal como resultó ser para más de una persona. Esto es lo que han comentado los fans:

“Al menos danos una captura de pantalla, esto es ridículo incluso para R*. ¿Un año y medio de silencio solo para anunciar un retraso sin siquiera mostrarnos migajas del juego?” “¿GTA VI se retrasó hasta 2025? Clair Obscur: Expedition 33 llega a los Game Awards”.

GTA VI got delayed out of 2025?

— Mischief (@MischiefsYT) May 2, 2025

“Es Rockstar, hermano. ¿Qué esperabas? Además, dudo mucho que salga el 26 de mayo; lo retrasarán aún más” “Cuando salió GTA V tenía 18 años… Cuando salga GTA VI tendré 31…”

— Acdramon Cosplay // Edits Open (5/5) (@Acdra_Cos) May 2, 2025

“Lanzamiento en consolas en 2026, lanzamiento en PC a finales de 2027, lanzamiento en consolas de nueva generación en 2028”.

Grand Theft Auto VI ahora llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S hasta el 26 de mayo del 2026, dejando un hueco en la segunda mitad de este año que, seguramente, durante los eventos de verano se llenará con múltiples lanzamientos de estudios que deseaban evitar llegar al mercado al mismo tiempo que el trabajo de Rockstar. Puedes conocer más sobre este retraso aquí. De igual forma, Take-Two revela por qué no hay tanta información sobre este juego.

Nota del Autor:

Algunos se sorprendieron, y otros ya esperaban este retraso. Lo único que queda claro, es que nadie está dudando sobre la calidad del título. Saben que la espera valdrá la pena. ¿Quieren el juego en estos momentos? Claro, pero eso no significa que sea imposible de entender que el retraso, al final del día, es positivo para Rockstar.

