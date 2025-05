Fans reaccionan al anuncio de Gears of War en PlayStation

El día de hoy se hizo un anuncio para nada pequeño si hablamos de la industria de los videojuegos, dado que se confirmó Gears of War Reloaded, remasterización del primer juego de la franquicia creada por Epic Games, y lo que más encendió los títulos fue su confirmación para ser lanzado en PS5. Ante esto, los fanáticos han tenido reacciones diversas, algunas positivas sobre compartir exclusivas, y algunos tantos molestos con Xbox por haber dado ese paso que se pensaba imposible.

El primer ejemplo es una mención en la que dicen que Sony prácticamente ganó la guerra de consolas, y por eso Microsoft le está mandando todas sus franquicias:

After all these years it’s safe to say PlayStation has won the console war…. — TWHYSKI (@TWHYSKI) May 5, 2025

Otros solamente ponen imágenes de Halo, dando a entender que es inminente su llegada a Sony:

Hay quienes dicen que ya había predicho esto y dentro de poco más franquicias se volverán multiplataforma:

Incluso hay quienes se burlan de los jugadores de Xbox con memes:

Jugadores ya están quejando al mencionar que seguramente la versión física no vendrá completa, como sucedió con Indiana Jones and The Great Circle:

It’s gonna be a 💩 release just like Indiana Jones . If it not full on disc I’m not buying 😡 pic.twitter.com/Jkb6OFpSRm — SHAMROKH (@Shamrokh00) May 5, 2025

Obviamente, no iba a faltar el fan de Xbox mencionando que PlayStation finalmente tendrá juegos buenos:

Damn. Looks like PlayStation is finally getting some good games. — Fromsoftsteve 🤡 (@littlenutsac_) May 5, 2025

Gears of War: Reloaded estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, así como día uno en Game Pass Ultimate y PC Game Pass, el próximo 26 de agosto del 2025.

Nota del autor: Hasta este momento sigue sonando extraño que esta franquicia tendrá un lanzamiento en PlayStation. Pero después de esto ya nada es imposible, por lo que incluso Halo podría llegar pronto.