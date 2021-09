Fans quieren ver Marvel’s Wolverine en PS4 y Xbox

Una de las mayores sorpresas durante el PlayStation Showcase del día de ayer fue Marvel’s Wolverine. Si bien muchos veíamos venir la confirmación oficial de Marvel’s Spider-Man 2, un juego protagonizado por uno de los X-Men más reconocidos fue algo que nadie esperaba. Estos dos títulos serán una exclusiva de PS5, algo que no fue del agrado de muchas personas, quienes exigen ver estas entregas en PS4 y consolas de Xbox.

Considerando que Marvel’s Spider-Man 2 estará disponible hasta el 2023, no es una gran sorpresa escuchar que este título solo se podrá jugar en PS5. Sin embargo, el público no reaccionó de manera positiva a esta información. Muchos han señalado que conseguir una consola de nueva generación sigue siendo un problema y, si bien esto podría solucionarse en dos años, algunos aún no están dispuestos a dar el salto.

y’all forcing us to buy these next gen gaming systems and they been sold out for months 🤦🏾‍♂️

Por su parte, Marvel’s Wolverine ha recibido una serie de comentarios similares, con gente mencionando que el título también debería estar disponible en PS4. Parte del público señala que Sony no es dueño de esta propiedad, por lo que el juego tendría que llegar a consolas de Xbox.

Why is wolverine a PS5 exclusive? I get Spider-Man. Sony wants to keep its golden goose a little longer, but Wolverine isn’t owned by Sony. Does Marvel just not want the other player bases money? Cause I got news for em, I’m not buying a PS5. Good luck with those limited sales.

— Ryan Young (@Ryan__Young) September 9, 2021