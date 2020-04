Fans de Seinfeld trabajan en un juego no oficial de la sitcom

Seinfeld es una de las series de la televisión más popular de los años 90’s que, sorpresivamente, no ha incursionado en otros medios de entretenimiento, al menos no de manera oficial. Recientemente, Jacob Janerka e Ivan Dixon, un desarrollador de videojuegos y un animador respectivamente, han revelado que se encuentran trabajado en un título point and click que planea llevar a Jerry, George, Elaine y Kramer a un mundo virtual.

Se trata de una aventura narrativa, muy al estilo del Lucasarts de los 90’s, con pixel art, conocido como Seinfeld Adventure. Sin embargo, los creadores han dejado en claro que este proyecto no es oficial. A pesar de esto, Janerka y Dixon desean hacer reunido con este anuncio y tráiler, para que los encargados de los derechos de la serie vean el potencial de esta obra y se decidan a darle apoyo legal para poder publicarlo como algo relacionado con la marca.

Su intención es demostrar que un videojuego de Seinfeld es necesario. La elección del point and click, se debe principalmente a que la sitcom cuenta con un gran énfasis en el diálogo, así que los desarrolladores planean aprovechar las ventajas que ofrece este género en el departamento de la historia.

Vía: Jacob Janerka