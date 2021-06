Fans comienzan a boicotear Aquaman 2 debido a la participación de Amber Heard

Aunque Aquaman and The Lost Kingdom es una de las cintas de superhéroes más esperadas actualmente, la película ya se enfrenta a personas que desean boicotear su éxito. Recientemente, en redes surgieron personas que desean ver a este largometraje fracasar, e invitan al público a no asistir a las salas de cine, ya que Amber Heard aún conserva su papel de Mera.

Amber Heard se ha visto envuelta en varios escándalos de supuesto abuso, en donde a ella y a Johnny Depp, su exesposo, se les ha acusado de maltrato mutuo. En 2018, la estrella de Piratas del Caribe demandó al periódico de The Sun, en donde se le acusó de “golpeador de esposas”, aunque este caso lo perdió. Esta mala prensa culminó en el despido de Depp de su papel como Grindelwald en Animales Fantásticos.

Por otro lado, Heard aún conserva su papel de Mera en Aquaman, algo que supuestamente fue apoyado por Jason Mamoa, el actor principal de esta cinta, y James Wan, el director. De esta forma, los fans comenzaron una petición en Change.org para que Warner Bros. despida a la actriz, algo que no ha dado resultado. Ahora, aquellos que están en contra de la participación de Heard, han tomado Twitter para pedirle al público que no vaya a ver Aquaman and The Lost Kingdom, en donde encontramos mensajes como:

“No me digan que no boicotee Aquaman 2 porque es grosero para las otras personas que trabajan. Cuando literalmente todos ellos están apoyando a Amber Heard. ¿’Con amor’, James Wan? ¿En serio? Todos ustedes son más que enfermizos. #JusticiaParaJohnnyDepp”.

Don't tell me to not boycott Aquaman 2 because "it's rude for the other people working"

when literally the whole bunch of them are enabling Amber Heard.

"Love" James Wan ??? Really ? Y'all are beyond sickening. #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/lqXmUc8GqJ

— Sienna (@winonasrider) June 19, 2021