Fan crea remasterización de NFS: Underground

En 2003, EA y Black Box nos entregaron Need for Speed: Underground, título que hoy en día es considerado uno de los mejores de la serie. Sin embargo, si actualmente deseas experimentar esta entrega, tendrás que conformarte con el trabajo que se hizo para el PS2, Xbox, GameCube y PC. Afortunadamente, un fan se ha dado a la tarea de crear una remasterización con visuales en 4K y ray-tracing.

Recientemente, el youtuber conocido como Sanadsk compartió el primero de varios videos en donde al clásico juego de carreras arcade es reimaginado con un estilo visual actualizado. Esto fue lo que su creador ha comentado al respecto:

“Incluso después de casi dos décadas, Underground y Underground 2 se encuentran entre los mejores juegos jamás lanzados en la serie. ¿Se debe hacer un remake? Mientras esperamos, permítanme enseñarles cómo podría verse Underground en 4K con ray-tracing”.

Recordemos que EA no es extraño a los remakes y remasterizaciones de Need For Speed. Así que existe la posibilidad de que en un futuro veamos a la compañía realizar un trabajo oficial de Underground. Por otro lado, actualmente Criterion Games se encuentra trabajando en el siguiente juego de la serie, el cual llegará hasta el 2022.

En temas relacionados, Need For Speed: Hot Pursuit Remastered ya está disponible en Xbox Game Pass. De igual forma, varios juegos de la serie han sido retirados de las tiendas digitales.

Vía: Sanadsk