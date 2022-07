The Simpsons Hit & Run es uno de los juegos más amados por la comunidad. Aunque este título llegó al mercado en el 2003, los fans no se olvida de esta entrega, y muchos esperan con ansias un remake, remasterización o port. Considerando que por el momento no hay información oficial, son los mismos fans quienes se han dado a la tarea de cumplir sus sueños, y el resultado que les mostraremos hoy es espectacular.

Desde hace tiempo, el YouTuber conocido como El Gato Del Tejado, ha compartido una serie de videos en donde se puede ver a The Simpsons Hit & Run con un estilo visual similar al de la serie de televisión. De esta forma, se sustituye el cel-shading original, por algo que se asemeja más a los visto en The Simpsons Game de 2007.

Una simple mirada a los comentarios del video revela que el trabajo de El Gato Del Tejado ha sido bien recibido por los fans, quienes esperan que esta sea la dirección que tome un posible remake oficial The Simpsons Hit & Run. Aunque por el momento se desconoce cuándo es que el mod estará disponible, el YouTuber ya abrió un Patreon, lo cual indicaría que estas mejoras estarían disponibles solo para quienes apoyen este proyecto.

En temas relacionados, así se ve otro remake hecho por fans. De igual forma, este es el verdadero significado de uno de los chistes más recordados de los Simpsons.

Nota del Editor:

De todos los remakes y remasterizaciones de los fans, el trabajo de El Gato Del Tejado bien podría ser la dirección que tome un proyecto oficial. Sin embargo, esto es solo el trabajo de un fan, y existe la posibilidad de que Disney logre derrumbar este proyecto.

Vía: El Gato Del Tejado