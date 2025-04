La serie de Harry Potter de HBO se sigue enfrentando a múltiples controversias. En esta ocasión, una popular actriz ha llamado a un boicot en contra de esta producción, debido a la reciente reacción que tuvo J.K. Rowling en contra de la comunidad trans en Reino Unido, algo que ha causado el enojo de más de una persona en redes sociales.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Reino Unido dictaminó que el término “mujer” a efectos de la Ley de Igualdad está determinado por el sexo biológico. Rowling, quien financia la organización de For Women Scotland y ha estado en contra de las personas trans, celebró esto con el siguiente mensaje:

I love it when a plan comes together.#SupremeCourt #WomensRights pic.twitter.com/agOkWmhPgb

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 16, 2025