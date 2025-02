Fallece la actriz Michelle Trachtenberg a sus 39 años

Michelle Trachtenberg, artista recordada por sus papeles en Buffy the Vampire Slayer, Gossip Girl y Eurotrip, falleció a los 39 años, según informaron The New York Post y ABC News. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte.

Nacida en Nueva York el 11 de octubre de 1985, Trachtenberg comenzó su carrera a los tres años en comerciales antes de obtener un papel recurrente en la telenovela All My Children. Su salto a la fama llegó con Harriet the Spy (1996), basada en la clásica novela infantil, y posteriormente con la serie de culto Buffy the Vampire Slayer, donde interpretó a Dawn Summers.

La actriz continuó consolidando su carrera con papeles en películas como Eurotrip (2004) y Ice Princess (2005). En televisión, destacó como Georgina Sparks en Gossip Girl, un personaje que marcó la serie. También participó en producciones como House, Weeds, NCIS: Los Ángeles y Sleepy Hollow, además de prestar su voz en animaciones como Robot Chicken.

Su más reciente trabajo fue en 2023, cuando retomó su papel de Georgina en la serie secuela de Gossip Girl. Su fallecimiento deja un gran vacío en la industria, donde su talento y versatilidad la convirtieron en una figura inolvidable para toda una generación. Los familiares de momento no quieren comentar qué pasó en relación a su salud.

Vía: Deadline