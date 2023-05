Fallece el actor Ray Stevenson a los 58 años

Ray Stevenson, un veterano actor cuyos numerosos créditos cinematográficos y televisivos incluyen RRR, las películas de Thor y Divergent, Rome, Vikings y series animadas de Star Wars, falleció el domingo en Italia. Tenía 58 años. Sus representantes de Independent Talent confirmaron la noticia pero no proporcionaron detalles.

Recientemente fue seleccionado para el papel principal en el drama histórico 1242: Gateway to the West, asumiendo el papel que originalmente iba a interpretar Kevin Spacey.

Stevenson interpretó al principal antagonista Scott Buxton en el éxito mundial de taquilla RRR de SS Rajamouli y es conocido por interpretar a Volstagg en la franquicia de Thor de Marvel y a Othere en la serie Vikings de History. También prestó su voz a Gar Saxon en las series animadas de Star Wars The Clone Wars y Rebels, y estaba listo para unirse a Rosario Dawson en el próximo spin-off de The Mandalorian de Disney+, Ahsoka.

Nacido el 25 de mayo de 1964 en Lisburn, Irlanda del Norte, Stevenson comenzó su carrera en la pantalla a principios de la década de 1990, apareciendo en series de televisión y telefilmes europeos. Su primer crédito en la pantalla grande fue junto a Helena Bonham Carter y Kenneth Branagh en el drama de 1998 The Theory of Flight, dirigido por Paul Greengrass. Luego consiguió roles en películas como King Arthur de Antoine Fuqua (2004), Punisher: War Zone de Lexi Alexander (2008), The Book of Eli de los hermanos Hughes (2010) y The Other Guys de Adam McKay (2010).

El siguiente papel de Stevenson sería uno de los más famosos, interpretando a Volstagg, un miembro asgardiano de los Tres Guerreros, en Thor (2011), dirigida por Branagh. Repitió el papel en dos secuelas: Thor: The Dark World (2013) de Alan Taylor y Thor: Ragnarok (2017) de Taika Waititi.

También coprotagonizó como Porthos en The Three Musketeers (2011) de Paul W.S. Anderson, Firefly en G.I. Joe: Retaliation (2013) de Jon M. Chu y Marcus en Divergent (2014) y su secuela Insurgent al año siguiente. Fue protagonista en Kill the Irishman, interpretando a Danny Greene junto a Vincent D’Onofrio, Val Kilmer y Christopher Walken en la película de 2011 dirigida por Jonathan Hensleigh y basada en una historia real.

En la pequeña pantalla, además de Vikings y las series de Star Wars, protagonizó junto a Poppy Montgomery la serie francoamericana Reef Break, que se emitió durante una temporada en ABC en 2019. También interpretó a Titus Pullo en la serie de HBO Rome (2005-2007) y coprotagonizó la miniserie británica Rellik en 2017. Stevenson también interpretó a Blackbeard en Black Sails de Starz y participó como invitado en series como Murphy’s Law, Dexter, Crossing Lines, Medici y The Spanish Princess.

Más recientemente, coprotagonizó el año pasado como el comandante Jack Swimburne en la tercera temporada de la serie de televisión alemana Das Boot.

Vía: Deadline

Nota del editor: Que lamentable, todavía no tenemos Ahsoka y ya se nos fue un actorazo de la serie. Esperemos que su familia tenga resignación y que se le honre en la serie.