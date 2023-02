Fallece actor que le prestó su voz a Nappa en Dragon Ball Z

El mundo de Dragon Ball tiene personajes memorables, algunos más queridos que otros por los fanáticos de la obra creada por Akira Toriyama, y ese sentimiento adquirido se debe en parte a las voces que les dieron en formato anime. Relacionado al tema, hace poco se informó que uno de los actores de la franquicia desafortunadamente ha fallecido.

Según lo informado desde Japón, Shozo Iizuka, quien en su momento le prestó voz a Nappa desafortunadamente tuvo problemas de salud, terminando así su vida hace un par de semanas. De acuerdo a lo que se comenta, el pasado 15 de febrero sufrió de una insuficiencia cardíaca, lo que lo llevó a tener sus últimos instantes a los 89 años de edad.

No está de más comentar, que también le dio su voz al Androide número 8 (mejor conocido como Octavio). Esto para después pasar al personaje de Nappa, quien fue uno de los primeros enemigos a derrotar de la saga Z. Tuvo una participación menor en comparación a Vegeta, pero a día de hoy sigue siendo muy recordado por haber asesinado a Piccoro.

Algo que vale la pena resaltar, es que repitió su papel en adaptaciones posteriores de Dragon Ball, dado que en el juego de Z Kakarot se tiene disponible el arco de los Saiyajin. Pero no fue su único trabajo en el mundo del anime, participando también en proyectos como The Seven Deadly Sins, Bleach, Soul Eater y muchas más adaptaciones.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Es bastante triste que muchas voces de la infancia se vayan, dado que le dan su toque a los personajes que interpretan. No quiero imaginarme en México qué va a pasar cuando varios actores reconocidos abandonen este plano.