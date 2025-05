Explican por qué en Namek de Dragon Ball siempre es de día

En Dragon Ball existen muchos misterios que realmente nunca quedaron resueltos, y entre los ejemplos fue cómo los personajes podían respirar en algunas secciones del espacio, cómo es que funcionaban realmente las esferas del dragón, y el más extraño, por qué jamás se hacia de noche en el plante Namek. Hablando justamente del último, hace no tanto se mencionó cuales eran las razones por las que la iluminación era eterna en dicha locación.

Más allá de ser el mundo natal de Piccoro y de albergar las Esferas del Dragón originales, el planeta se destacaba por una estética única: cielos verdes, vegetación azulada y una peculiaridad visual que llamó la atención de todos los seguidores de la serie ya que jamás vimos la oscuridad.

La razón detrás de esta constante luminosidad fue revelada por el propio Akira Toriyama en el capítulo 264 del manga. Según su explicación, Namek cuenta con tres soles que lo rodean, lo que impide que se genere oscuridad en su superficie. Aunque no se profundiza en los detalles astronómicos, este dato se volvió parte del canon y, desde entonces, ha generado numerosas teorías entre los fans sobre la viabilidad de este fenómeno desde una perspectiva científica.

Sin embargo, la verdadera motivación detrás de esta decisión no fue tanto narrativa como práctica. Toriyama, conocido por su eficiencia como dibujante, buscaba formas de agilizar el proceso de producción del manga. Al mantener la iluminación constante, evitaba tener que dibujar escenas nocturnas y podía enfocarse en fondos sencillos, formados por montañas, piedras y llanuras, que, además, eran fácilmente destruibles.

Así, el eterno día de Namek no solo se convirtió en un elemento distintivo del planeta, sino también en un ejemplo claro del ingenio de Toriyama para equilibrar narrativa, estilo visual y eficiencia creativa. Esto no es nada nuevo con el autor, pues no olvidemos que el color amarillo del cabello de Gokú en el SSJ1 fue por que no quería darle un relleno y a los dibujantes del anime solo les dijo que lo hicieran amarillo.

Vía: 3DJ

Nota del autor: A mí también me había causado intriga que nunca se diera una respuesta concreta sobre dicho caso en particular. Es bueno tener algo canónico.