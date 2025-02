Explican por qué cancelaron The Las of Us Online

En caso de que nadie lo sepa, hace dos años se canceló uno de los proyectos más ambiciosos por parte de PlayStation, el multijugador online de The Last of Us, al cual se le llamaba factions. A raíz de esto, se ha especulado sobre las posibles razones por las que el título no termino lanzándose, pero claro, no ha salido información oficial, eso hasta ahora que se tuvieron pláticas con una persona bastante interesante en la empresa.

Shuhei Yoshida, exjefe de los estudios de PlayStation, reveló recientemente que tuvo la oportunidad de jugar a este juego antes de que Naughty Dog cancelara el proyecto. Durante una entrevista, Yoshida aseguró que la experiencia fue “genial”, lo que ha generado aún más curiosidad sobre lo que pudo haber sido esta ambiciosa propuesta multijugador.

El juego, que comenzó como un modo en línea de The Last of Us: Part II, se había convertido en un proyecto independiente que se promocionó en varias ocasiones. Sin embargo, en 2023 el estudio decidió cancelarlo para enfocarse en experiencias para un solo jugador. Según Yoshida, la decisión estuvo influenciada por Bungie, que les mostró las complejidades de mantener un juego como servicio en vivo. Tras evaluar los recursos necesarios, Naughty Dog optó por pasar su prioridad a Intergalactic.

Yoshida también aclaró que, hasta donde sabe, ningún estudio de PlayStation ha sido obligado a crear juegos como servicio. Explicó que, en muchos casos, los equipos ajustan sus proyectos de acuerdo con la dirección general de la compañía, pero no por imposición directa. Sus declaraciones confirman que la cancelación de The Last of Us Online fue una decisión estratégica tomada por el propio estudio.

Aunque el multijugador no verá la luz, Naughty Dog continúa trabajando en el juego que vimos en The Game Awards 2024. Por su parte, Yoshida, quien en los últimos años se ha dedicado a apoyar estudios independientes, no profundizó en el estado actual de otros proyectos, pero dejó claro que lamenta la cancelación del juego. Además, no olvidemos que ya anunció su salida de la empresa tras estar años en ella.

Vía: PS