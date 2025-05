Explicación del final de la segunda temporada de The Last of Us

El domingo pasado finalmente se llegó al último capítulo de la segunda temporada de The Last of Us producida por HBO, serie que ha generado cierto nivel de controversias por decisiones relacionadas a cambios que se hicieron a nivel narrativo con el fin de tener una experiencia más actual. Y ahora que muchos cabos se ataron, vamos a explicar cómo terminó el episodio número 7 y todo lo que seguramente veremos a futuro basándonos en el juego de 2020.

La serie ha explorado la sed de venganza de Ellie en una historia cada vez más oscura que culmina con un capítulo final un poco confuso pero fuerte. Aunque la historia aún está lejos de concluir, esta temporada deja a los espectadores con un profundo impacto y la promesa de un cambio de enfoque para la próxima entrega.

En este episodio Ellie es capturada por los Serafitas y, tras una secuencia de acción, logra escapar. En su regreso, se topa con miembros del equipo de WOLF y así acaba matando a Owen y Mel. El descubrimiento de que Mel estaba embarazada se convierte en un punto de quiebre para Ellie, quien comienza a cuestionarse el camino de venganza que ha seguido hasta entonces, dándose cuenta de que la violencia solo ha traído más pérdidas y dolor.

Para casi terminar, Abby llega en busca de venganza y asesina a Jesse frente al grupo, lo que intensifica aún más el drama. Con un arma apuntando a Tommy, Ellie la confronta, exigiendo que la enfrente directamente. Esta escena marca el clímax emocional del episodio, en el que ambas protagonistas se enfrentan a las consecuencias de sus actos en una cadena interminable de represalias.

La serie concluye con una escena retrospectiva que cambia la perspectiva: vemos a Abby durante el Día 1 en Seattle, abriendo el camino para lo que será la tercera temporada. Ya se ha confirmado que esta nueva entrega girará en torno a Abby como protagonista, interpretada por Kaitlyn Dever, quien tomará el relevo de Bella Ramsey y Pedro Pascal. Con esto, The Last of Us promete seguir explorando su compleja narrativa desde nuevos ángulos y con más intensidad emocional.

No está de más decir, que seguramente habrá una cuarta temporada en camino.

Vía: HT

Nota del autor: La parte de los scars estuvo bastante extraña, porque no le aportó nada a la trama, de hecho, en el juego Ellie casi no interactúa con ellos.