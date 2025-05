Los Days of Play han comenzado, y además de todos los descuentos en hardware software que podremos encontrar durante estos días, también se ha revelado la lista de juegos que formarán parte del servicio de PlayStation Plus, en todos sus niveles, durante las próximas semanas, y los fans de Destiny 2 podrán disfrutar de una gran expansión sin pagar extra.

Comenzado con PlayStation Plus Essential, todos aquellos con una suscripción a este servicio, sin importar el nivel que tengan, podrán disfrutar de los siguientes cuatro títulos a partir del 28 de mayo:

Destiny 2: The Final Shape | PS5, PS4 (disponible el 28 de mayo)

NBA2K25 | PS5, PS4 (disponible el 3 de junio)

Alone and Dark | PS5 (disponible el 3 de junio)

Bomb Rush Cyberfunk | PS5, PS4 (disponible el 3 de junio)

Aunque no se ha revelado cuándo es que estos títulos dejarán el servicio, recordemos que los juegos de PS Plus Essential solo están disponibles un mes, por lo que a principios de julio ya no podrás agregar estas experiencias a tu librería. Afortunadamente, esto no es todo, puesto que también se dieron a conocer los juegos de PS Plus Extra y Premium:

Another Crab’s Treasure | PS5 (disponible el 29 de mayo)

Skull and Bones | PS5 (disponible el 2 de junio)

Destiny 2: Colección Legacy | PS5, PS4 (disponible el 4 de junio)

Grand Theft Auto III | PS4, PS5 (disponible el 10 de junio)

Por último, a partir del 5 de junio, los usuarios de PS Plus Premium también podrán disfrutar de los siguientes clásicos:

Myst | PS5, PS4

Riven | PS5, PS4

Si bien la lista de juegos para PS Plus Extra y Premium puede parecer algo pequeña, es muy probable que a mediados de junio, como sucede usualmente cada mes, se dé a conocer una gran lista de títulos para este servicio. Sin embargo, la oferta que estará disponible a principios de junio vale mucho la pena, con las expansiones de Destiny 2 siendo los grandes agregados en esta ocasión.

Recuerda, todos estos juegos llegarán a PlayStation Plus, en sus distintos niveles de suscripción, a partir del 28 de mayo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los Days of Play aquí. De igual forma, el PS5 Pro es más barato que el Xbox Series X en estos momentos.

Nota del Autor:

Si bien las expansiones de Destiny 2 son los agregados más interesantes, Another Crab’s Treasure es una experiencia que no se pueden dar el lujo de ignorar. Este título es un soulslike en donde controlas a un cangrejo, eso debería ser más que suficiente para convencer a más de uno, pero esto va más allá de un concepto alocado, y el resultado final es sumamente entretenido.

Vía: PlayStation Blog