Existe una transformación prohibida en Dragon Ball

A lo largo de la saga de Dragon Ball hemos visto muchas maneras de crecer en nivel de poder, empezando por el super saiyan en nivel 1, pasar por la cuarta y llegando hasta las más novedosas como el Ultra Instinto, misma que hacen a los personajes cada vez más inalcanzables. Y aunque algunos no lo puedan creer, hay una transformación que no está bien vista para ser utilizada en formatos específicos.

Solo una de estas formas sigue siendo terreno exclusivo del manga: el Ultra Ego de Vegeta. Esta fase, presentada durante la saga de Granola y Gas en Super, ha quedado atrapada en las páginas debido a restricciones legales y acuerdos de licencia que impiden su aparición en otros formatos.

El Ultra Ego, una transformación comparable en poder al Ultra Instinto de Goku, ha despertado un fuerte interés por parte de la comunidad. Sin embargo, su ausencia en el anime o en adaptaciones oficiales ha generado frustración. A diferencia de otras evoluciones recientes como Gohan Bestia o Piccolo Naranja, que sí han dado el salto más allá del manga, la forma definitiva del príncipe saiyajin permanece confinada en papel.

I still think it's so fucking funny that even the game devs are tired of not being able to add Ultra Ego Vegeta in their games that they just made up their own version to avoid Shueisha's dumbass 💀 pic.twitter.com/xYCQihQsLJ

— SLO (@SLOplays) May 27, 2025