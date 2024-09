X-Men ‘97 se ha posicionado como una de las mejores producciones de Marvel Studios en los últimos años. Sin embargo, detrás de escena, esta serie se ha visto envuelta en una serie de controversias relacionada con el despido de sus showrunner, Beau DeMayo. Después de meses de especulación, el productor ha compartido una serie de declaraciones en donde acusa a la compañía de promover un ambiente laboral tóxico.

Por medio de su cuenta de Only Fans, Beau DeMayo compartió un video de 30 minutos en donde habló sobre su despido de Marvel Studios, señalando que esto fue el resultado de una serie de conflictos internos, los cuales subieron de tono gracias a la participación de algunos miembros de producción y la forma en la que la compañía evitó hacer algo al respecto. De igual forma, comentó que su orientación sexual e identidad racial fueron factores que ocasionaron su despido.

En su declaración, DeMayo señaló que fue testigo y víctima de una serie de actitudes discriminatorias y abusivas, tanto en la producción de X-men ‘97, así como en Blade, en donde experimentó una serie de comentarios raciales considerados fuera de lugar. Junto a esto, ha mencionado que el ambiente laboral para los equipos de postproducción y animación fue insoportable, puesto que los trabajadores experimentan largas jornadas laborales y un constante clima de tensión generado por los directivos de Marvel Studios.

Esto no es todo, puesto que Bryan Freedman, abogado de DeMayo, ha presentado una demanda con el objetivo de invalidar la cláusula de no desprestigio incluida en el acuerdo de despido que firmó su cliente. De ganar este caso, el showrunner no se enfrentaría a algún tipo de represalia al hablar de esta forma de la compañía después de firmar un contrato en donde esto estaba prohibido.

Por su parte, Marvel Studios y Disney se han mantenido en silencio, argumentando solo que el arte LGBTQ+ que compartió DeMayo durante el pasado mes del orgullo no fue una de las razones que llevaron a su despido. Aunque por el momento no hay detalles oficiales, una filtración ha señalado que el showrunner perdió su trabajo debido a un comportamiento sexual inapropiado, en donde le envió fotos indecorosas a varios de los animadores de X-Men ‘97.

Por el momento solo nos queda esperar a la respuesta de Marvel y Disney, la cual podría revelar más sobre el despido de DeMayo. En temas relacionados, una película de X-Men ‘97 podría estar en camino. De igual forma, se habla sobre una serie similar enfocada en Spider-Man.

Nota del Autor:

Esta es una situación muy complicada. Debido a que todos los involucrados firman contratos de confidencialidad, no muchas personas están dispuestas a hablar sobre este tema. Si bien no dudo de que en Marvel Studios y Disney se lleve a cabo parte de lo que dice DeMayo, nada nos asegura que su actitud no fue la mejor.

Vía: Variety