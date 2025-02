Ex empleado de Nintendo predice fecha y precio de Switch 2

En estos dos primeros meses del año no hay otro del cual se habla más que el Switch 2, nueva consola de Nintendo de la cual no se ha revelado mucha información y que hasta este momento solo cuenta con un pequeño tráiler en el que se pueden ver pocas funciones nuevas. Y mientras el directo especializado llega, los rumores no van a faltar, más si hablamos de cuánto costará y cuando será lanzada.

Un ex trabajador del equipo de ventas de Nintendo of America ha sugerido que la consola podría lanzarse en junio de este año. Según su declaración en el pódcast “Kit & Krista”, la compañía planea presentar oficialmente la consola durante el Direct programado para abril y tiene la intención de lanzarla antes de que termine el verano.

El ex empleado, identificado como Sean, explicó que la empresa buscaría lanzar la consola a inicios del verano, coincidiendo con el fin del año escolar para generar conversación entre los más jóvenes. Su predicción apunta a una posible fecha de lanzamiento a mediados de junio, aunque no descarta que pueda ser un poco más tarde, pero siempre antes del cierre de la temporada estival.

En cuanto a las filtraciones sobre la fecha y el precio del Switch 2 provenientes de minoristas, Sean fue tajante al afirmar que estas empresas no tienen acceso anticipado a esa información. Según su experiencia en el sector, es improbable que los distribuidores conozcan detalles como el costo o la fecha de lanzamiento con antelación significativa.

De acuerdo con su estimación, los minoristas podrían recibir la información oficial apenas una o dos semanas antes del anuncio en el directo, posiblemente alrededor del 27 de marzo. Hasta entonces, cualquier supuesto dato filtrado por tiendas como Walmart o Target carecería de fundamento real.

Lo único que queda por ahora esperar hasta el directo que llega en un par de meses más.

Vía: VGC