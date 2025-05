Eugenio Derbez tiene una condición para participar en Shrek 5

Este año finalmente se dieron señales de la existencia de Shrek 5, película por parte de Dreamworks que si bien es de las más esperadas, al poco tiempo generó polémica por la nueva animación que tiene y a eso se sumó el hecho de que renovaron los diseños de personajes. Por su parte, no son todos los problemas, ya que según se ha comentado gran parte del elenco en español latino no volverá, incluyendo a Eugenio Derbez, a quien le gustaría interpretar a Burro si se cumplen con estos criterios.

El actor rompió el silencio y confirmó que sí está dispuesto a volver, desmintiendo versiones que aseguraban su negativa en los medios especializados. El mexicano reveló que desde el inicio aceptó participar en la cinta, pero dejó en claro que su regreso dependerá de una condición específica relacionada con la adaptación del guión.

Durante una entrevista nueva, Derbez explicó que su única exigencia es conservar la libertad creativa para modificar los diálogos del personaje, tal como lo hizo en entregas anteriores bajo la supervisión de Jeffrey Katzenberg. “Nada más puse una condición: si no me dejan cambiar el libreto, no lo haría”, afirmó, señalando que los nuevos ejecutivos deben decidir si aceptan su propuesta.

Derbez justificó su postura diciendo que, sin el toque personal, Burro podría perder su esencia y dejar de ser tan gracioso para el público. “La gente va a decir que ya no es el mismo y no es tan chistoso”, apuntó, dejando en claro su compromiso con mantener la autenticidad del personaje. Por lo que ahora la decisión será primero de Dreamworks y luego del guionista a cargo de hacer la traducción.

La situación se da en medio de rumores sobre cambios en el elenco de voces para la quinta entrega de Shrek. También se ha mencionado la posible salida de Alfonso Obregón, voz de Shrek, y Dulce Guerrero, quien interpreta a Fiona. Y es que en el caso del actor que hace también a Kakashi de Naruto, se ha envuelto en polémicas de las cuáles ya salió, pero que al final la mancha ha quedado ahí.

Vía: EC

Nota del autor: Parte del éxito en México y latam de las originales se atribuyó a la adaptación del guión, por lo que deben dejar que se haga esta modificación.