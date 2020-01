¡Éstos son los videojuegos que se lanzan en enero!

Arranca un nuevo año y con él, un montón de ilusiones para los amantes de los videojuegos pues sin duda alguna, se augura un primer semestre de verdadero alarido con títulos que desde ahora, ya son fuertes contendientes a ser reconocidos en diciembre. Fiel al comportamiento de medio, enero será un mes tranquilo, pero con un par de estrenos interesantes, los cuales, te presentamos a continuación de manera puntual.

9

Monster Hunter World: Iceborne (PC)

AO Tennis 2 (Switch, PS4, Xbox One, PC)

15

Puzzle & Dragons GOLD (Switch)

16

Yakuza: Like a Dragon (PS4) *Solo Japón

17

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One, PC)

Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore (Switch)

23

Oddworld: Stranger’s Wrath HD (Switch)

The Walking Dead: Saints and Sinners (PC)

28

Journey to the Savage Planet (PS4, Xbox One, PC)

Warcraft III: Reforged (PC)