El día de ayer se filtró una supuesta lista de juegos que abandonarían Game Pass a lo largo del año. Si bien esta información no se ha confirmado, un nuevo comunicado de Xbox parece indicar que esta información no resultó ser cierta. Si bien a finales de mes veremos una lista de títulos que ya no estarán en este servicio, no son los que se mencionaban.

De esta forma, se ha revelado que el próximo 31 de enero, estos son los siguientes juegos que dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass:

–Cyber Shadow (Nube, Consola y PC)

–Nowhere Prophet (Nube, Consola y PC)

–Prison Architect (PC)

–Xeno Crisis (Nube, Consola y PC)

Recordemos que en la lista filtrada señalaba que juegos como Yakuza 3 Remastered iban a desaparecer de Xbox Game Pass a finales de mes. Aunque no se descarta la posibilidad de que estos títulos eventualmente dejen de estar disponibles, aún falta para que esto suceda.

Vía: Xbox