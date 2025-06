La retrocompatibilidad del Nintendo Switch 2 no es algo nuevo. Sin embargo, los fans se han sorprendido al darse cuenta de que algunos juegos del Switch 2 funcionan en el Switch. Sin embargo, tienes que identificar bien cuáles son los cartuchos que funcionan en las dos plataformas.

Si metes un cartucho de Mario Kart World al Switch, solo recibirás un mensaje de error. Sin embargo, al introducir algo como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch 2 Edition a la consola del 2017, los jugadores se han sorprendido que el título funciona correctamente. Esto no es algo nuevo, puesto que esto fue lo que comentó Nintendo en el pasado:

“Esta Nintendo Switch 2 Edition incluye el juego de Nintendo Switch y el paquete de actualización de Nintendo Switch 2 Edition. El paquete de actualización también está disponible por separado”.

Aunque Nintendo no lo deja en claro, esto significa que al introducir el cartucho de un juego de Switch 2 Edition en un Switch, tendrás acceso a la versión base de la experiencia, ya sea que estemos hablando de Breath of the Wild o Metroid Prime 4: Beyond. De esta forma, las mejoras de rendimiento y contenido solo se activarán al insertar el juego en el Switch 2.

De esta forma, si compraste The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 Edition, pero aún no tienes la nueva consola, aún puedes disfrutar de este título en tu Switch, solo que sin las mejoras de rendimiento. En temas relacionados, estos son los juegos más vendidos del Switch 2. De igual forma, comienzan a surgir problemas con las ediciones digitales de algunos juegos en esta consola.

Nota del Autor:

Es muy probable que más de una persona ya no esté usando su Switch. La nueva consola hace prácticamente obsoleta al hardware de 2017. Sin embargo, aún hay razones por las cuales mantener esta consola en nuestras manos, y es muy probable que más de una persona pase los siguientes meses aún jugando en el Switch.

