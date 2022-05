Sonic the Hedgehog 2 es un éxito en los cines. Incluso antes de que esta cinta estuviera disponible, Paramount ya estaba pensando en un tercer largometraje, así como una serie animada. Con la segunda entrega introduciendo a Tails y Knuckles a este basta mundo en crecimiento, la tercera aventura del erizo azul en la pantalla grande nos presentará a amigos y enemigos de este personaje. Además de la opción obvia, aquella que aparece en la escena post-créditos y la cual no mencionaremos, aquí te presentamos a los cinco personajes que deben aparecer en Sonic the Hedgehog 3.

5-. Silver

Considerando que cada película de Sonic nos presenta a un nuevo antagonista, Silver podría ser solo relegado a una escena post-créditos en la tercera película de Sonic. Sin embargo, esto sería más que suficiente para saciar la sed de los fans, especialmente de aquellos que recuerdan con cariño Sonic 06, es decir, como seis personas en todo el mundo. Respecto a su participación en los juegos, Silver es una excelente manera de implementar tramas dramáticas sin presentar a personajes secundarios sin un gran peso. Al ser completamente neutral, termina siendo una forma orgánica de incorporar los aspectos más mágicos y galácticos del universo de Sonic.

4-. Big the Cat

Aceptémoslo, Big the Cat es un meme, y no un personaje. Este personaje fue introducido en Sonic Adventure, e inmediatamente fue uno de los más odiados por su estilo de juego, en donde tienes que pescar a una rana. En dado caso de que este gigantesco gato aparezca en una película de Sonic, no lo haría como alguien importante para la trama, sino como un easter egg que los fans podrán apreciar. Sin embargo, también existe la posibilidad de que lo veamos en acción, ya que es un gran amigo de Amy Rose, quien por cierto es nuestra siguiente opción.

3-. Amy Rose

Originalmente, un personaje que vimos durante cinco minutos en Sonic CD, Amy Rose ha ganado popularidad en la comunidad de fans después de su aparición en Sonic Adventure y los subsecuentes juegos en 3D. Amy es considerada (por ella misma) la novia de Sonic, por lo que su implantación en la tercera película sería natural para este universo cinematográfico. Su actitud puede ser contagiosa o molesta para algunos, pero es innegablemente popular y reconocible por sus rasgos decididamente femeninos.

2-. Rouge the Bat

Cuando hablamos de rivalidades, Sonic tiene a Shadow, Tails tiene al Dr. Eggman, y Kunckles tiene a Rouge the Bat. De esta forma, es muy probable que esta cazarrecompensas y espía gubernamental tenga un papel importante en la siguiente aventura de Sonic en la pantalla grande. La chica murciélago tiene una actitud coqueta, lucha ferozmente y tiene una brújula moral muy marcada, algo que a veces se interpone en sus fechorías. De esta forma, no es una gran sorpresa que ella se haya convertido en uno de los personajes más amados por los fans, y todo gracias a su participación en Sonic Adventure 2.

1-. Metal Sonic

A lo largo de los años, Sonic ha tenido muchos rivales. Dr. Eggman, Knuckles, Shadow, Silver y más. Sin embargo, ninguno se compara con Metal Sonic, un robot creado para superar al erizo azul en todos los aspectos posibles. Esta es una de las pocas creaciones que Robotnik creó personalmente, que en realidad es una amenaza genuina contra Sonic y sus amigos. En los juegos, este ser ha sido el rival perfecto en secciones que se enfocan en la velocidad más que en la fuerza bruta, como su participación en Sonic CD, por lo que una versión live action es algo que desesperadamente necesita pasar tarde o temprano.