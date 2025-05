Spider-Man: Brand New Day es una de las cintas más esperadas del próximo año. El regreso del arácnido al MCU aún oculta muchos secretos que, poco a poco, salen a la luz. Ahora, una nueva filtración ha revelado que tres icónicos villanos de este personaje tendrán una presencia en la película.

De acuerdo con asistentes de la Disney Blockbuster Consumer Products, evento que se llevó a cabo en Las Vegas hace unos días, Scorpion, Tombstone y Boomerang aparecerán en Spider-Man: Brand New Day como los villanos a los que Peter tendrá que enfrentarse. Sin embargo, se desconoce qué tan importante será el papel de cada uno de estos personajes.

‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ will seemingly feature Scorpion, Tombstone and Boomerang as villains.

This is according to a sizzle reel shown at a Disney Blockbuster Consumer Products panel.

