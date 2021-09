Ésto llevará Square Enix a Tokyo Game Show 2021

El Tokyo Game Show 2021 se llevará a cabo este fin de semana. A unos días de su presentación principal, Square Enix ha revelado la lista completa de anuncios que planea dar durante este evento. Además de Stranger Of Paradise, también hay un par de sorpresas relacionadas con otras series.

De esta forma, el 1 de octubre a las 5:00 AM (hora de la Ciudad de México), comenzará la presentación de Square Enix con un evento en general con anuncios y sorpresas por parte de la compañía. Ese mismo día, a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), se revelará más información sobre Forspoken, el título de Luminous Studio.

Como parte de los anuncios el segundo día, a las 11:00 PM (hora de la Ciudad de México) del 1 de octubre, está planeado una presentación enfocada en Marvel’s Guardians of the Galaxy, seguida de varios eventos enfocados en los juegos móviles de Square Enix. A las 3:45 AM del 2 de octubre, hay un panel dedicado a la serie de SaGa, aunque por el momento no hay algo oficial, quizás aquí sea revelado un juego, colección o remasterización. Este mismo día, pero a las 7:00 AM, por fin tendremos un nuevo vistazo a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, esperemos que este título se vea mejor en comparación con lo que se mostró en E3.

El último día, a partir de las 11:00 PM (hora de la Ciudad de México), del 2 de octubre, veremos más de Chocobo GP, el título que fue anunciado durante el pasado Nintendo Direct. Seguida de esta presentación, a las 12:15 AM del 3 de octubre, habrá un evento enfocado en Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, el título de cartas a cargo de Yoko Taro. Para finalizar, Square Enix cerrará su presencia en TGS 2021, con un nuevo vistazo a Final Fantasy VII: The First Soldier, el battle royale para móviles, a las 3:00 AM,

Aunque muchos de estos anuncios tal vez no sean del interés general, Square Enix tiene el potencial de sobresalir en este evento. No solo un nuevo vistazo a Forspoken y Stranger of Paradise suena atractivo, sino que la posibilidad de algo relacionado con la serie de SaGa siempre atraerá a un grupo de fans.

Puedes conocer más sobre los horarios de TGS 2021 aquí. De igual forma, Microsoft no tendrá grandes revelaciones en su presentación para este evento.

Vía: Square Enix