En 2019, Disney adquirió los derechos de Fox, y desde entonces los fans han esperado pacientemente por la aparición de los X-Men en el MCU. Si bien Marvel Studios está enfocado en terminar su saga del multiverso, es un secreto a voces que el siguiente paso de este universo son los mutantes. De esta forma, parece que ya hay director para la siguiente película de los X-Men.

Aunque por el momento no hay información oficial, Deadline ha señalado que Jake Schreier, quien recientemente dirigió Thunderbolts*, sería el encargado de la primera película de los X-Men en el MCU. El reporte menciona que Marvel Studios y el cineasta ya están trabajando para completar el contrato, por lo que aún falta algo de tiempo antes de tener más detalles.

Recordemos que el MCU ha insinuado la llegada de los mutantes de diferentes formas. El siguiente paso para los X-Men será en Avengers: Doomsday, en donde múltiples actores de las películas de Fox retomarán sus papeles en lo que muchos fans creen que será una adaptación de Avengers vs. X-Men. Lo interesante será ver qué sucederá con este grupo en la siguiente fase de este universo.

A lo largo de los años, los X-Men han protagonizado múltiples historias icónicas que podrían ser adaptadas a la pantalla grande, como E Is for Extinction, la Saga de Phoenix, House of X, y muchas más. En temas relacionados, estos son los actores de X-Men que aparecerán en Avengers: Doomsday. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de X-Men: Mutant Apocalypse.

Vía: Deadline