Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 se posiciona como un lanzamiento lleno de nostalgia que todos los fans de la serie deben de jugar. Junto al estilo visual mejorado, muchos quieren saber si el soundtrack original será respetado. Bueno, por fin tenemos una respuesta, y es que Spotify ha creado una playlist oficial con parte de las canciones que encontraremos en este título.

Por medio de sus redes sociales oficiales, Spotify ha compartido una playlist oficial con 20 canciones que formarán parte del soundtrack de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Aquí encontramos algunas canciones clásicas, como Ace of Spades de Motörhead. Sin embargo, también podremos escuchar Collard Greens de ScHoolboy Q y Kendrick Lamar, así como King of the Beach de Wavves, las cuales no estaban incluidas en el lanzamiento original.

Aunque esta puede lucir como una pequeña selección, la cuenta oficial de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ha dejado en claro que esta es solo una muestra de lo que nos espera en un futuro, por lo que el lanzamiento original tendrá una banda sonora más grande, y es probable que se dé a conocer la lista completa antes del lanzamiento de este título.

Te recordamos que Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 11 de julio de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, a esta colección le hará falta un elemento muy importante.

Nota del Autor:

El soundtrack es una parte importante de los juegos de Tony Hawks, y si bien conseguir todas las licencias puede ser un problema, es bueno ver que Activision ha hecho todo lo posible respetar el legado de este elemento, algo que será del agrado de todos los fans.

Vía: Spotify