Éste es el sonido que emiten el PS5 y Xbox Series X al iniciar

Conforme nos acercamos a la inevitable fecha de lanzamiento del PlayStation 5 y Xbox Series X en algún punto de este año, ambas compañías continúan liberado pequeños datos de información. Por ejemplo, ya sabemos qué tipo de sonido emiten las consolas al prenderse.

Gracias a que ya es posible enviar audios en Twitter, el día de hoy Xbox compartió la pequeña melodía que emitirá el Xbox Series X cada vez que decidas prender la consola. El audio dura 15 segundos y, en palabras de la compañía, “es como un coro de ángeles de juegos cantando en tus oídos”.

Por otro lado, durante la previa conferencia de Sony, los fans lograron identificar el supuesto sonido de arranque, así como la animación de la interfaz de usuario de la consola que lo acompaña. La melodía es suave, aunque es más corta para darle un énfasis a la interfaz del PS5.

So Sony snuck the PlayStation 5 boot-up screen into the middle of their presentation? pic.twitter.com/Zt8QfoWOGb

— Ben Hanson (@yozetty) June 12, 2020