Éste es el precio de las placas para el PS5

El día de hoy, PlayStation nos sorprendió al revelar una serie de placas intercambiables para el PlayStation 5, algo que los fans habían estado pidiendo desde hace un año. De esta forma, muchas personas se han preguntado cuánto costará cada uno de los elementos cosméticos, y la respuesta tal vez no sea de tu agrado.

Si bien las placas de color negro y rojo aún no tienen un precio establecido para México, el sitio oficial de PlayStation en Estados Unidos revela que cada una de las carcazas tiene un costo de $54.99 dólares. Esto es cercano a lo de un juego nuevo. Esto quiere decir que en nuestro país veríamos algo similar a los $1,150 pesos.

Considerando que estamos hablando solo de un par de placas, probablemente habrá personas que no estén de acuerdo con el precio. Sin embargo, es importante mencionar que lo establecido por PlayStation está a la par de lo que ofrecían otras compañías third party. Por otro lado, los tres nuevos modelos de DualSense aún tienen un precio de $74.99, por lo que aquí no hay algún cambio.

Nota del Editor:

Considerando los precios de todo lo relacionado con el PS5, los $55 dólares son bastante estándar. Tal vez este no sea el precio que muchos esperaban por algo tan sencillo como lo puede ser solo cambiar el color de las placas, pero aquí se está pagando la oportunidad de tener carcazas oficiales.

Vía: PlayStation