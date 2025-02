Éstas son las ventas totales del Steam Deck

El mercado de las PC portátiles ha crecido bastante desde la llegada del Steam Deck hace tres años. Sin embargo, Valve y el resto de las compañías que se han dedicado a la creación de estas piezas de hardware no han revelado el número de ventas totales. Afortunadamente, un nuevo reporte nos ha proporcionado esta información, y el Switch 2 no tendrá de qué preocuparse.

De acuerdo con un reporte de The Verge, en los últimos tres años, se han enviado seis millones de unidades de PC portátiles entre el Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, y MSI Claw. Ahora, de este número, solo entre 3.7 millones y cuatro millones corresponden a la plataforma de Valve. De igual forma, es importante mencionar que este número hace referencia a las unidades que han estado a la venta, y no a las ventas totales.

Todos los envíos de 2022 corresponden al Steam Deck. Para el 2023, año en que más plataformas llegaron al mercado, este porcentaje disminuye al 50%. Para el 2024, la plataforma alcanzó el 48%. Por su parte, Valve se ha mantenido en silencio sobre las ventas totales de esta consola, aunque el año pasado mencionaron que ya habían vendido “un par de millones”.

Solo nos queda esperar para ver si los números que ha compartido The Verge son acertados, algo que solo Valve podrá confirmar o desmentir. En temas relacionados, este es el Steam Deck OLED White Edition. De igual forma, los creadores del Zeebo presentan su propio Steam Deck.

Nota del Autor:

Aunque es un mercado que está creciendo, estos números revelan que las PC portátiles son básicamente un nicho, y pasará algo de tiempo antes de que este hardware sea tan popular como un Switch, si es que algo así puede llegar a ser posible.

Vía: The Verge