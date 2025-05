Éstas son las especificaciones finales del Switch 2

El Nintendo Switch 2, a diferencia de otras consolas de la Gran N, nos ofrece una experiencia más tradicional. Claro, el elemento híbrido sigue presente y los Joy-Con 2 son parte importante de la experiencia, pero por dentro vemos una evolución enfocada en ofrecer un mayor poder en comparación con su predecesor. De esta forma, por fin conocemos las especificaciones técnicas del Switch 2.

De acuerdo con Digital Foundry, el sistema del chip del Switch 2, o SoC, es descrito como una NVIDIA T239, un silicio diseñado específicamente para Nintendo. De esta forma, usando información oficial y filtraciones, este grupo ha señalado que la nueva consola contará con:

Switch 2: Nvidia T239

Arquitectura de CPU: 8 ARM Cortex A78C

Clocks de CPU: 998 MHz (en base), 1101 MHz (móvil), máx. 1,7 GHz

Reserva de CPU: 2 núcleos (6 disponibles para desarrolladores)

Arquitectura de GPU: Ampere

Núcleos CUDA: 1536

Clocks de GPU: 1007 MHz (en base), 561 MHz (móvil), máx. 1,4 GHz

Memoria/Interfaz: 128 bits/LPDDR5

Ancho de banda de memoria: 102 GB/s (en base), 68 GB/s (móvil)

Reserva de memoria del sistema: 3 GB (9 GB disponibles para juegos)

Notablemente, el Switch 2 utiliza la arquitectura Ampere, la misma que encontramos en la serie de RTX 30. Nintendo y Nvidia han confirmado el DLSS, al igual que las funciones de trazado de rayos de Ampere. De esta forma, podemos ver una consola con el potencial de ofrecer experiencias de primer nivel.

Claro, aún hay algunos detalles técnicos que se desconocen sobre el Switch 2, pero considerando que la consola estará disponible el 5 de junio, solo es cuestión de tiempo antes de que todas nuestras dudas sean resueltas. En temas relacionados, la consola tendrá una función para evitar el deterioro de la batería. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo gameplay de Metroid Prime 4: Beyond.

Nota del Autor:

La época de los ports imposibles parece que ha llegado a su fin. La nueva consola tiene el poder suficiente para que algo como Cyberpunk 2077 corra de una forma aceptable, por lo que ahora ya no es cuestión de si las experiencias third party llegarán o no, sino de cuándo lo harán.

Vía: Eurogamer