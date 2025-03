Estado Eléctrico fracasa rotundamente en Netflix

Para quien no lo sepa aún, hace no tantos días llegó a la plataforma de Netflix una nueva película llamada Estado Eléctrico, la cual tiene como protagonistas a Chris Pratt y Millie Bobby Brown, con una propuesta que en papel se escuchó interesante pero no convenció al público. Con esto en mente, ya empezaron a darse los primeros números de espectadores que se han dispuesto a darle un vistazo, y el resultado no es bastante favorable.

Netflix apostó fuerte por esta cinta, esperando que la producción de los hermanos Russo se convirtiera en su próximo gran éxito de ciencia ficción. Sin embargo, la película no ha logrado despegar y ahora se confirma como uno de los mayores fracasos de la plataforma. A pesar de un estreno con cifras discretas, la esperanza era que la segunda semana mostrara una recuperación, pero ocurrió lo contrario: la audiencia cayó drásticamente. Entre el 17 y el 23 de marzo, la película apenas alcanzó 22,5 millones de visualizaciones, una cifra inferior a su debut de 25,2 millones. En total, ha acumulado 47,7 millones en 10 días, lejos de justificar su colosal presupuesto de 320 millones de dólares. La inversión exigía un rendimiento excepcional, pero el resultado ha sido decepcionante, situando a Estado Eléctrico como el mayor desastre financiero en la historia de Netflix. Para dimensionar el problema, basta compararlo con Rebel Moon, otra película que fue considerada un fracaso. A pesar de las críticas negativas, el filme de Zack Snyder logró 57,9 millones de visualizaciones en el mismo periodo con un presupuesto mucho menor: ambas entregas costaron en conjunto $166 millones USD, menos de la mitad de Estado Eléctrico. Este nuevo fracaso refuerza la crisis de Netflix en su intento por crear blockbusters originales de alto presupuesto. La plataforma sigue apostando por producciones ambiciosas, pero la falta de éxito en taquilla digital podría poner en duda su estrategia a futuro. La cinta ya está disponible en streaming. Vía: VD