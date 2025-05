Aquellos que han jugado The Last of Us Part II sabrán que esta es una aventura muy violenta, con escenas que no se tocan el corazón. De esta forma, muchos se sorprendieron cuando el segundo capítulo de la segunda temporada de The Last of Us no llegó al nivel de violencia visto en la obra de Naughty Dog, una decisión deliberada por el director.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Mark Mylod, director de la serie de The Last of Us, señaló que la violencia, aunque imposible de ignorar, no es el enfoque del show. En su lugar, quiere enfocarse en otros aspectos que dejen en claro la situación en la que se encuentra Ellie. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No quiero mostrar tanta violencia, no tengo mucho interés en ello. Después de establecer la brutalidad y explorar el contexto de por qué los personajes son llevados a actos extraordinariamente violentos y crudos, decidí dejar la mayor parte fuera de cámara. Muchos de estos actos son realizados por instinto. Tiene mucho que ver, o al menos eso pienso yo, con una conexión empática con los personajes para sentir entre todos cuándo es el momento correcto para mostrar algo”.

Este es uno de los retos de cualquier adaptación. Para los videojuegos, es importante hacer que el jugador sienta todo lo que sucede, mientras que en una serie, no existe una relación tan personal, por lo que el enfoque está en los personajes, y la forma en la que atraviesan los retos que se les presentan. De esta forma, no sería sorpresa si Ellie no mata a tanta gente como sucede en The Last of Us Part II. En temas relacionados, te decimos quiénes son las facciones enemigas en la serie. De igual forma, la actriz de Abby casi fue Ellie.

Nota del Autor:

The Last of Us Part II es un juego sobre la violencia. Si este elemento no tiene el mismo peso en la serie, es probable que veamos una evolución de personajes diferente. En este sentido, si Ellie no mata a todo aquel que se ponga frente a ella, la decisión de perdonar a Abby al final podría tener más sentido.

Vía: The Hollywood Reporter