Ésta es la palomera de How to Train Your Dragon

El mercado de las palomeras sigue creciendo. Desde el estreno de Dune Part II, estos productos se han convertido en más que solo contenedores de palomitas, puesto que actualmente son productos de colección que todos quieren tener. Ahora, el remake live action de How to Train Your Dragon se ha sumado a esta tendencia con una versión adorable de Chimuelo.

Como era de esperarse, una palomera del remake live action de How to Train Your Dragon estará disponible para coincidir con el estreno de la película. En esta ocasión, sus encargados crearon una versión muy adorable de Chimuelo, el dragón principal de esta aventura, con la boca abierta, en donde podemos verter todas nuestras palomitas.

El diseño de la palomera logra conservar el diseño original creado por Dean DeBlois, quien también creó a Stitch de Lilo & Stitch. De esta forma, este producto va más allá de su necesidad principal, y es muy probable que se convierta en uno de los coleccionables más preciados para los fans de esta serie de Dreamworks, aunque aún nos queda por ver cómo reaccionará el público en general.

Junto a esto, los fans de Disney esperan que la compañía del ratón haga algo similar con Stitch, aunque por el momento no hay información oficial. Te recordamos que el remake live action de How to Train Your Dragon estará disponible el próximo 13 de junio. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre esta cinta. De igual forma, este es el nuevo vistazo a la película.

Vía: Cinema Blend