Death Stranding 2: On the Beach se posiciona como uno de los grandes lanzamientos del año. Recientemente, múltiples medios tuvieron la oportunidad de jugar un extenso previo de 30 horas, algo muy inusual. De esta forma, se ha revelado que esta entrega podría durar hasta 75 horas, casi el doble del primer título.

De acuerdo con Eurogamer, las 30 horas que tuvieron la oportunidad de jugar en el previo solo representó el 40% de la aventura. Esto significa que, aproximadamente, el juego final podría durar hasta 75 horas. Ahora, es importante mencionar que esta es una experiencia de mundo abierto, lo que significa que el número final dependerá mucho de cada jugador.

Según información de How Long to Beat, el primer Death Stranding tomó 40 horas en terminar si solo nos enfocamos en la campaña, y toma 113 horas para completar esta aventura. Si seguimos la lógica de este número, Death Stranding 2: On the Beach podría tomarnos hasta 200 horas para terminar al 100%. Una vez más, todo esto depende de cada jugador, y qué tanto quiera invertir en el mundo que Hideo Kojima ha creado.

Por el momento, solo nos queda esperar al próximo 26 de junio del 2025, día en que Death Stranding 2: On the Beach llegará al PlayStation 5. En temas relacionados, Kojima ofrece más detalles sobre la película de Death Stranding. De igual forma, habrá un DualSense edición especial de Death Stranding 2.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar la secuela. Death Stranding fue una experiencia tan especial, que incluso suena extraño que tenga una nueva entrega. Sin embargo, Kojima no sabe decepcionar al público, y Death Stranding 2 seguramente será una de las mejores experiencias de este año.

Vía: Push Square