Esta es la carta de admiración que Toriyama le escribió a Masami Kurumada

Akira Toriyama es reconocido como uno de los mejores mangakas de todo Japón. Gracias a obras como Dragon Ball y Arele, su trabajo ha ganado la admiración de cientos de artistas a nivel mundial. Sin embargo, no hay que olvidar que Toriyama también es fan de otras personas. De esta forma, en los años 80’s le escribió una carta a Masami Kurumada, creador de Los Caballeros del Zodiaco, en donde habla sobre la admiración que tiene por el autor.

En 1982, antes de que Goku y los demás saiyajins fueran plasmados en papel, Toriyama le escribió una carta a Kurumada, en donde confiesa la admiración que tiene por su trabajo y como lo presume con sus amigos. Esta carta fue publicada en el tomo 23 de Ring ni Kakero que salió a la venta el 15 de agosto de 1982, y a continuación puedes leerla:

“Hola kurumada-sam

En primer lugar, gracias por enviarme la foto. Es aquella fotografía que me tomé con usted y los compañeros de Shinwakai, se lo mostré a los muchachos del vecindario, se emocionaron diciendo ‘¡Esto es genial! ¡Esto es increíble!’ … Esos muchachos no estaban impresionados conmigo, ni siquiera después de que les di mi autógrafo… Ahora se lo muestro a las chicas y les digo ‘¡Vean esto! ¡¡Me encontré con el Sr. Kurumada muchas veces!!’ presumiendo por mi parte: ‘¿bien? ¿ves esta foto?’ es para que se pongan celosos y de paso ganar un poco de respeto.

Aproximadamente 1 año antes de comenzar la serie ‘Dr Slump’, simplemente no leía manga … Y cada semana, cuando recibí mi Shonen Jump, le preguntaba al Editor Jefe: ‘¿Qué es popular?’ Y él decía: «¡Veamos, en primer lugar ‘Ring ni Kakero’ y ahora ‘Fuma no Kojiro’ está en la cima! Kurumada-san es increíble.

De todos modos, con todo ese contenido Shonen masculino, para jóvenes, ha estado por encima de todo esos ‘manga suaves’ (a veces también lo llamo así) con el poder de un ‘Galactica Magnum’. Me gustaría imitar eso, dibujar así, pero es muy difícil y no tengo una décima parte de esa intensidad. Entonces pienso, está bien, vamos a presentar un personaje tan imprudente como Jun Kenzaki, pero es muy difícil para mí; de ninguna manera, no puedo dibujarlo.

Sr. Kurumada, continúe dibujando manga varonil en el futuro”.