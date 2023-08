Escucha la nueva voz de Mario en Super Mario Bros. Wonder

Mario ha regresado en Super Mario Bros. Wonder, pero los fanáticos de toda la vida se dieron cuenta de algo extraño en la voz del fontanero italiano. Comenzaron a escuchar repetidamente un clip de un segundo en el que Mario dice “Wonder” para tratar de descifrar si todavía sonaba como el antiguo actor de voz de la serie, Charles Martinet.

Martinet ha estado haciendo todos los “wahoos” y “mama mias” de Mario durante años. Su voz ha sido una parte integral de la personalidad del icónico personaje, tanto que algunos fanáticos se sorprendieron cuando se reveló que no prestaría su voz a Mario en la película de Super Mario Bros. (aunque tuvo un cameo). Ahora, Nintendo ha revelado el primer juego nuevo de Super Mario en cinco años, y algunos fanáticos notaron que ya no sonaba como Martinet, al menos en ciertas partes.

Posteriormente, Nintendo confirmó que Martinet no participó en Mario Wonder, anunciando el 21 de agosto que el veterano actor de voz se retira del papel.

“Aunque Charles no está involucrado en el juego, estamos emocionados de honrar su legado y contribuciones, incluyendo mirar hacia adelante para ver lo que hará como Embajador de Mario“, escribió la compañía en un comunicado.

Mario Wonder estará disponible el próximo 20 de octubre para Nintendo Switch y puedes probar tu oído escuchando las frases que Mario dice en el trailer con el cual el título se presentó este año a continuación:

Vía: Kotaku

Nota del editor: Me avergüenza confesar que no lo había notado. Cuando el juego se presentó estaba más emocionado por tener un nuevo juego de Mario 2D, que no puse atención. Sí, la frase “wonder” sonaba rara pero supuse que era porque se trataba de algo que no había escuchado decir a Martinet nunca. No estoy seguro de si hubiera preferido que cambiaran la voz por completo de Mario de una vez por todas, digo, lo hicieron en la película. Pero seguramente sería mucho más caro pagarle a Chris Pratt por grabar líneas cada vez que salga un juego de Mario que a alguien que imite la voz de Martinet.