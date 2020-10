¡Es oficial! Rambo, Mileena y Rain llegarán a MK11 este año

El día de hoy por fin se dio a conocer qué le depara a Mortal Kombat 11 con la llegada de la siguiente generación. Además de una versión Ultimate con todo el contenido lanzado hasta el momento y una actualización gratuita para PS5 y Xbox Series X, algo que ha llamado mucho la atención es el segundo Kombat Pack, el cual incluye a tres nuevos peleadores.

Por medio de un espectacular tráiler, se ha confirmado que Rain, a quien vimos por primera vez en Ultimate Mortal Kombat 3, Mileena, famosa porque Ed Boon mencionó en varias ocasiones que no llegaría al juego, y Rambo, con todo y la voz de Sylvester Stallone, se unirán a este juego de peleas tan amado por la comunidad.

Estos tres personajes se unirán a Joker, Spawn, Sindel, Sheeva, Fujin, Robocop, Terminator, Nightwolf y Shang Tsung como personajes DLC el próximo 17 de noviembre, mismo día en que estará disponible MK11 Ultimate y las versiones de siguiente generación. Junto a este anuncio, Ed Boon, co-creador de Mortal Kombat, publicó un tweet en donde se burla de sus previos comentarios sobre la inclusión de Mileena.

“For the last time, Mileena is NOT koming to MK11”

– Ed Boonpic.twitter.com/uhupzSfejO

— Ed Boon (@noobde) October 8, 2020