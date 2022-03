Pese a una desafortunada filtración el día de ayer, LEGO y Nintendo han revelado oficialmente que Peach se unirá al mundo de LEGO Super Mario el próximo mes de agosto. Esta figura sí será similar a la de Mario y Luigi, es decir, podrá interactuar de formas únicas con los diferentes sets.

A partir del próximo 1 de agosto de 2022, el público tendrá la oportunidad de comprar seis nuevos productos de esta línea. Estos son:

-Adventures with Peach Starter Course por $60 dólares.

-La expansión de Goomba’s Shoe por $10 dólares.

-La expansión de Fuzzy Flippers por $20 dólares.

-La expansión de Yoshi’s Gift House por $30 dólares.

-El traje de Cat Peach y la expansión de Frozen Tower por $80 dólares.

-La expansión de Peach’s Castle por $130 dólares.

-La expansión de Big Spike’s Cloudtop Challenge por $70 dólares.

Esto fue lo que comentó Simon Kent, líder creativo de LEGO Group, al respecto:

It’s almost LEGO Peach time! Take a look at the new fun-packed Expansion Sets and new characters coming this year from LEGO Super Mario featuring the new LEGO Peach! #LEGOPeachTime #Mar10Day #LEGOSuperMario pic.twitter.com/EGGeHTWH3W

— LEGO (@LEGO_Group) March 10, 2022