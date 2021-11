¡Es oficial! Arcane tendrá una segunda temporada

Con tan solo unos días en el mercado, Arcane, la serie de League of Legends para Netflix, se ha convertido en todo un éxito. Los fans adoran este trabajo, y esto se ve reflejado en los números de reproducciones en la plataforma de streaming. De esta forma, recientemente se anunció que una segunda temporada ya está en camino.

Esta información fue revelada por Netflix y Riot en un evento de fans que se llevó a cabo este fin de semana. En su comunicado, esto fue lo que mencionaron Christian Linke y Alex Yee, los co-creadores de Arcane:

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production. pic.twitter.com/L9oYFzOn0X

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 21, 2021