Una de las ventajas del Nintendo Switch, es que la consola y sus juegos no están atados a una sola región. De esta forma, es posible visitar las eShop de otros países y, aunque a primera instancia esto puede no ser atractivo, es probable que logres ahorrar un poco.

Debido a los cambios de moneda y los impuestos que encontramos en otros países, muchos juegos varían de precio de región a región, y gracias a que el Switch no tiene este candado, es muy fácil simplemente entrar a la eShop de Japón, Alemania o Estados Unidos, y comprar un título que tal vez sea más caro en México o América Latina.

Sin embargo, es importante señalar una serie de detalles importantes. Para comenzar, tu tarjeta de crédito no funcionará en todas las regiones, por lo que no te sorprendas si no puedes descargar Super Mario Odyssey de la eShop griega. Junto a esto, en algunos casos necesitas tener una dirección que se pueda vincular con este método de pago. De igual forma, las compras que hagas en cierto lugar estarán ligadas a esa cuenta, por lo que si eliminas tu perfil de Suecia, será mejor que le digas adiós a todo lo que compraste.

Ahora, para descubrir cuál región tiene los juegos más baratos, Nintendo Life tomó a Breath of the Wild y Stardew Valley a lo largo de diferentes regiones, y estos son los precios.

Como lo pueden ver, una vez que vemos todos los precios con un equivalente en dólares, queda claro que México es uno de los países en donde es más caro conseguir Breath of the Wild, así como la mayoría de los títulos AAA de Nintendo, y será mejor hacer uso de la tienda de Japón para pagar la menor cantidad posible de dinero.

Sin embargo, este es el caso contrario con Stardew Valley, y la mayoría de los juegos independientes, en donde México es más barato comprar este tipo de experiencias en comparación con otros mercados.

Estos son los dos ejemplos, y si deseas ver si el juego que tanto deseas te puede costar más barato en otra región, puedes usar este sitio, para así aclarar todas tus dudas. En temas relacionados, usuario termina todos los juegos del N64. De igual forma, alguien metió cartuchos de Switch en un Wii U.

Nota del Editor:

Aunque comprar juegos en otras regiones puede ayudar a tu cartera, también es un proceso algo laborioso, y cambiar constantemente entre cuentas puede ser más molesto de lo que uno podría llegar a pensar al principio.

Vía: Nintendo Life