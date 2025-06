Esta semana por fin llegó Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army a nuestras manos. Esta es una remasterización de la joya oculta del PlayStation 2, y recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con Kazuyuki Yamai, director del juego en Atlus, para discutir la forma en la que el estudio trabajó en este proyecto, y conocer un poco más sobre el futuro de estos spin-offs.

Considerando el gran legado del trabajo de Atlus, queríamos saber por qué el estudio decidió traer de regreso Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army, y no otro título. Esto fue lo que nos respondió Yamai al respecto:

“Considerando mi gran cariño por la versión original, siempre he deseado revivir el juego. Durante el desarrollo de la versión original, Japón atravesaba una recesión prolongada con un futuro incierto. En ese entonces, Kazuma Kaneko sugirió que usáramos la pasión como tema. Propuso representar la era Taisho, una época con algunas similitudes con la época en que desarrollamos el juego original, donde no se veía un futuro claro. Sin embargo, en la era Taisho, existía un gran entusiasmo por inspirar a la gente moderna. Así surgió la versión original. Desafortunadamente, la incertidumbre sobre el futuro persiste hoy en día en algunos aspectos. Por lo tanto, creo que el regreso de Raidou hoy en día sigue teniendo una importancia significativa en nuestros tiempos modernos, donde podemos estar inundados de noticias negativas y carecer de héroes notables”.

Traer de regreso un clásico que va a cumplir 20 años en el 2026 no fue un proceso sencillo. Si bien el título se vende como una remasterización, el trabajo de Atlus se asemeja más a un remake. De esta forma, Yamai nos platica sobre los retos a los que su equipo se enfrentó para hacer este proyecto una realidad:

“Tras el lanzamiento de Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon, los fans comentaron en línea su deseo de jugar Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army con las mecánicas de combate de ‘King Abaddon’. Esta opinión obtuvo un apoyo considerable. Por lo tanto, siempre quise implementar las mecánicas de combate de ‘King Abaddon’ si podíamos revivir ‘Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army’, y ahora lo hemos logrado. Además de las mecánicas de combate, también se ha incorporado el sistema de fusión de demonios de ‘King Abaddon’. Sin embargo, simplemente adaptar estos sistemas no fue suficiente para lograr una calidad satisfactoria. Era esencial perfeccionarlos aún más para garantizar la compatibilidad con los demás sistemas de ‘Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army’ y adaptarlo a una experiencia de juego moderna. Esto implicó una revisión exhaustiva del sistema y ajustes en diversos datos y parámetros. Por ejemplo, durante las batallas en la versión original, los jugadores debían pausar el tiempo y abrir un menú para dar órdenes a sus demonios aliados, lo cual mejoramos. Además, dado que Raidou solía desempeñar un papel de apoyo en las batallas, mejoramos sus habilidades de combate, permitiéndole realizar acciones más ofensivas usando habilidades de batalla. También optimizamos funciones comunes, como acceder a objetos y cambiar de demonios aliados, para facilitar su acceso. Tras realizar estas mejoras del sistema, el equipo de desarrollo probó el juego repetidamente, perfeccionando y ajustando detalles sin parar. Este ajuste se extendió más allá de la mecánica, incluyendo los parámetros de los personajes, la IA e incluso el movimiento. Con la dedicación de cada desarrollador, se lograron mejoras significativas y de gran alcance, lo que requirió una reescritura completa de los textos explicativos del sistema, los consejos, los diálogos de los personajes y más, ¡para mi deleite!”

Otra de las grandes novedades de esta versión es la inclusión de voces, tanto en japonés como en inglés, algo que no estaba presente en el título. Es así que Yamai nos platicó sobre el proceso del equipo para seleccionar a los actores indicados para cada papel:

“Para el reparto de voces en japonés, nos ceñimos al reparto del drama CD lanzado en Japón en 2009. Esta decisión se tomó porque las voces del drama CD resuenan en la mente de los fans japoneses. Por lo tanto, el proceso de casting no fue particularmente complicado. Normalmente, la grabación de voces implica deliberar sobre el enfoque y la dirección de la actuación de cada personaje; sin embargo, como los actores ya habían actuado en el drama CD y su excepcional talento, pudieron interpretar a los personajes con naturalidad sin necesidad de mucha dirección por nuestra parte. Me quedé maravillado durante las sesiones de grabación, pensando: ‘¡Ahí está la verdadera Narumi!’ al escuchar sus voces. En cuanto al reparto de voces en inglés, tras completar las grabaciones de las voces en japonés, Sega of America (SOA) se encargó del reparto y la dirección, respetando la atmósfera de la versión japonesa y considerando las características únicas de cada idioma. Nuestro equipo de Japón trabajó con ellos y revisó todo. La versión en inglés no presenta aspectos poco naturales y quedamos satisfechos con su alta calidad”.

Lo más interesante, es que Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army abre las puertas para que veamos más remasterizaciones y remakes de juegos clásicos en un futuro. Sin embargo, un grupo de fans no solo quiere esto, puesto que también esperan que esta subserie tenga una tercera entrega. De esta forma, Yamai nos habló sobre si veremos a Raidou Kuzunoha XIV una vez más en el futuro:

“Personalmente, espero que sí. Esperamos de verdad que todos disfruten de este juego y compartan esa pasión en línea y con sus amigos. ¡Esto nos traería una gran alegría a mí y al equipo!”

Por el momento, solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes de Atlus en un futuro para esta y más series. Sabemos que actualmente están trabajando en el remake de Persona 4, por lo que en un futuro podríamos ver más trabajos de este tipo. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army. De igual forma, puedes conocer más sobre Persona 4: Revival aquí.

Nota del Autor:

De verdad espero que veamos más spin-offs y remasterizaciones de este tipo en un futuro. Atlus tiene un gran repertorio de juegos en su catálogo. El potencial está ahí, solo es cuestión de que los desarrolladores tengan tiempo para cumplir todos los sueños de los fans.

