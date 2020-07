Ennio Morricone, compositor de películas, ha fallecido a los 91 de edad

El mundo cinematográfico se encuentra de luto el día de hoy. Lamentablemente, se ha dado a conocer que Ennio Morricone, el compositor italiano que trabajó en cientos de películas a lo largo de más de 50 años, ha fallecido a la edad de 91 años en Roma, Italia.

Su muerte fue confirmada por su abogado, Giorgio Assumma, quien dijo que Morricone ingresó al hospital la semana pasada después de caerse y fracturarse el fémur. Según un comunicado emitido por su familia, el compositor falleció tras despedirse de su esposa, María, y haber dedicado “un recuerdo emocionado a su público, de cuyo cariñoso apoyo ha obtenido siempre la fuerza de su propia creatividad”.

Morricone es famoso por su trabajo en películas del viejo oeste como A Fistful of Dollars (1964), For a Few Dollars More (1965) y The Good, the Bad and the Ugly (1966). En 2016 ganó su primer Óscar en la categoría de Banda Sonora por The Hateful Eight, cinta de Quentin Tarantino. Además, a lo largo de su carrera colaboró con cineastas como John Carpenter, Brian De Palma, Roman Polanski y muchos, muchos más.

Vía: The NY Times