Encuentran nueva patente de Nintendo dedicada a visuales en 2D

Estamos a muy poco tiempo de que se muestre oficialmente más información de Switch 2, consola que tiene a muchos entusiastas de la industria muy nerviosos, y eso se debe a justamente que hay grandes expectativas detrás de la misma, hablando de capacidad de hardware y el software que puede ser lanzado en la misma. Y mientras esperamos el directo oficial, ha salido información extra de la compañía si hablamos de funciones y proyectos que tienen en mente.

Nintendo ha registrado una nueva patente que detalla una tecnología capaz de renderizar entornos tridimensionales con apariencia bidimensional, generando especulación sobre su posible aplicación en futuros juegos. Sin embargo, aunque algunos han relacionado esta técnica con potenciales remakes en estilo HD-2D como pasa con muchos juegos de Square Enix, no hay indicios concretos de que ese sea el objetivo de la compañía.

La patente, identificada como US 2025/0090952, fue aprobada en EE. UU. el 20 de marzo de 2025 y describe un programa que emplea una innovadora forma de oclusión ambiental para crear sombras y efectos visuales que “aplanan” el espacio 3D sin perder la percepción de profundidad. Esto se logra manipulando sombras y vectores normales de los objetos, permitiendo que tanto los personajes como los fondos parezcan ilustraciones en 2D mientras mantienen cierta tridimensionalidad.

Muchos fans han especulado sobre la posibilidad de ver clásicos como A Link to the Past o Super Metroid modernizados con este enfoque. Sin embargo, los detalles de la patente no sugieren directamente el desarrollo de remakes, sino más bien una evolución de técnicas ya vistas en juegos como la serie Paper Mario.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Nintendo registra una patente con descripciones similares; solicitudes con términos casi idénticos fueron presentadas en 2022 y 2023. Por ahora, la compañía no ha revelado en qué proyectos se aplicará esta tecnología, por lo que cualquier relación con remakes sigue siendo pura especulación.

Ahora lo que sigue es más información en torno a la próxima consola de la empresa.

