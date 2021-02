Empresa dueña de FromSoftware forma importante alianza con Sony

En esta industria, muchas compañías necesitan la ayuda de otras para expandir sus horizontes. Este es el caso de Kadokawa Corporation, dueña de FromSoftware y Spike Chunsoft, quien el día de hoy anunció el cierre de una alianza estratégica con Sony y CyberAgent, con la cual planean expandir y fortalecer su oferta de propiedades de videojuegos y anime a nivel mundial.

De acuerdo con el reporte financiero de la compañía, Kadokawa buscará expandir su catálogo de propiedades con la ayuda de CyberAgent, quienes se especializan en juegos móviles, y Sony, responsables de PlayStation y dueños de sitios de streaming de anime como Crunchyroll y Aniplex.

Kadokawa to form capital alliance with CyberAgent as well as Sony to strengthen games and anime business. Eyeing joint efforts to create & grow IPs globally. Slide below from Kadokawa's earnings report. https://t.co/kXeifkao1g pic.twitter.com/5aIjxb7Vwu

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) February 4, 2021