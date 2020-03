Eldest Souls, un indie “soul-like”, será una exclusiva temporal de Nintendo Switch

Los desarrolladores independientes aman hacer juegos que pueden ser catalogados como soul-like, debido a que cuentan con un gameplay y dificultad similar a títulos como Dark Souls y Bloodborne, y Eldest Souls no será la excepción. Durante el Indie World de hoy, se reveló que este título, el cual está siendo desarrollado por Fallen Flag Studio, se convertirá en una exclusiva temporal de consolas en Nintendo Switch cuando llegue al mercado en verano de este año.

Esta es la descripción oficial que proporciona la página de Steam del juego:

Ready for a challenge? Slay ancient gods and master various combat styles when the pixel-art boss-rush RPG #EldestSouls from @Fallen_Flag arrives on #NintendoSwitch this summer. #IndieWorld pic.twitter.com/pKnDBT67gi

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 17, 2020