Elden Ring tendrá su propia película live action

En estos últimos años las adaptaciones de videojuegos a formatos televisivos y de cine se están volviendo comunes, y eso lo hemos visto de forma reciente con las películas de Sonic, Pokémon, Uncharted, y claro, la serie de The Last of Us es otra que causa furor. Todo este mercado potencial ha hecho que muchas empresas se convenzan de llevar a cabo los proyectos, y ahora se anuncia otro que sorprenderá a la gente fanática de FromSoftware.

A24 ha confirmado oficialmente que el cineasta británico Alex Garland será el encargado de escribir y dirigir una película live action basada en Elden Ring, en colaboración con Bandai Namco Entertainment. La noticia llega después de semanas de especulación y marca un nuevo paso en la expansión de los videojuegos hacia el cine con una de las franquicias más aclamadas de los últimos años. El proyecto se desarrollará bajo la producción de Peter Rice, junto a Andrew Macdonald y Allon Reich de DNA Films, y contará también con la participación del escritor George R.R. Martin y su colaborador Vince Gerardis. Martin, quien creó el universo narrativo junto al director del juego Hidetaka Miyazaki, regresa así al mundo cinematográfico con una historia cargada de mitología y fantasía oscura. El videojuego original fue lanzado en febrero de 2022. Garland, conocido por su estilo visual distintivo y su enfoque cerebral del género de ciencia ficción, tiene una relación sólida con A24, estudio con el que ha realizado cuatro de sus cinco películas como director, incluyendo Ex Machina, Men y Civil War. Su más reciente éxito, Warfare, ha recaudado más de 32 millones de dólares desde su estreno y refuerza su posición como uno de los cineastas más provocadores de la actualidad. El anuncio también coincide con el regreso de Garland al universo zombi, ya que ha colaborado como guionista y productor en la trilogía 28 Years Later, cuyo primer filme, dirigido por Danny Boyle, se estrenará este mismo junio. Con esta nueva incursión en la fantasía épica de Elden Ring, el director amplía aún más su repertorio, ahora con el reto de llevar a la pantalla grande un mundo vasto y enigmático que ha fascinado a millones de jugadores en todo el mundo. Vía: Deadline Nota del autor: Será interesante ver como lanzan una producción que apunte a un público más general, ya que no creo solo vayan apuntar al nicho de fans.