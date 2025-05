Elden Ring llegó a nuestras manos en el 2022, y desde entonces ha llegado a las pantallas de más y más jugadores. Tras un excepcional inicio, FromSoftware ha confirmado que el más reciente trabajo dirigido por Hidetaka Miyazaki ha superado las 30 millones de unidades vendidas.

La última actualización de ventas de tubos fue en diciembre del 2024, cuando el estudio confirmó que Elden Ring había superado las 28.6 millones de unidades, esto significa que en un lapso de cinco meses vendió 1.4 millones más. En total, este título ha superado lo que toda la serie de Dark Souls ha generado desde su concepción. Esto fue lo que comentó al estudio:

Dearest Tarnished, we are profoundly thankful for your lasting devotion.

May your path be forever guided by the Grace of Gold.#ELDENRING pic.twitter.com/3oMfkVpFWU

— ELDEN RING (@ELDENRING) April 28, 2025