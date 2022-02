Elden Ring sufre de reseñas negativas

En una situación que cada vez es más común, Elden Ring en PC está sufriendo fuertes reseñas negativas. Aunque aún no estamos hablando del nivel de un review bombing, los jugadores de esta plataforma no están contentos con la forma en la que el nuevo trabajo de FromSoftware se desempeña.

A tan solo unas horas después de su lanzamiento, Elden Ring cuenta con 29,426 reseñas. De este número, 21,858 son positivas, mientras que 15,158 son negativas. Es así que este título tiene una recepción “variada”. Pese a que la crítica le otorgó calificaciones perfectas, los fans no están contentos con los problemas de frame rate que presenta este título.

De acuerdo con VGC, las más de 15 mil reseñas negativas representan el 40% de la recepción de Elden Ring en PC. Aquí encontramos comentarios como:

“Caídas de FPS notables y constantes. Al principio no las notaba demasiado, pero una vez sales a mundo abierto es mucho más obvio, es como si por un momento todo fuera a cámara lenta. Igualmente se me ha quedado colgado en una pantalla de carga y me ha lanzado al escritorio. He revisado los foros y muchos usuarios tienen el mismo problema”.

“Nunca hubiera esperado darle a Elden Ring un voto negativo basado en el rendimiento del juego en la PC. Difícilmente soy un snob de FPS y puedo vivir con la falta de soporte de pantalla ultra ancha (en 2022), porque el juego en sí es brillante y seguramente cumplirá con todo lo que la gente esperaba y más”.

“Luchando por mantener 60 fps/1080p en una [GeForce RX] 3080, tartamudeo masivo y caídas a mediados de los 20, bloqueos cuatro veces dentro de las dos horas de tiempo de juego, límite de 60 fps y sin soporte ultra amplio”.