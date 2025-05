Elden Ring Nighterign vende millones en su día de salida

El spinoff ha arrancado con cifras impresionantes: según Bandai Namco, el juego vendió 2 millones de copias en su primer día. El anuncio fue acompañado por una imagen en la cuenta oficial del juego en X con el mensaje: “Gracias: 2 millones de Nightfarers en el primer día”, celebrando el éxito inicial de este nuevo contenido.

“La oscuridad cayó sobre Limveld, y dos millones de Viajeros de la Noche se alzaron contra ella”, añadió el texto, agradeciendo a los jugadores por su apoyo. La expansión también logró un gran arranque en Steam, donde alcanzó un pico de 313,593 jugadores simultáneos tan solo una hora después de su salida.

Darkness fell over Limveld, and two million Nightfarers rose up against it.

Thank you for your support. #ELDENRING #NIGHTREIGN pic.twitter.com/VEUbLp5xiD

— ELDEN RING (@ELDENRING) May 30, 2025